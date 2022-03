Diretor-geral da KTM: "Vitória na Indonésia? O meu pressentimento sobre o Miguel Oliveira estava certo"

Pit Beirer, ao ver o recinto de Mandalika encharcado, imaginou o piloto almadense a fazer boa figura. "Estávamos definitivamente confiantes", frisou o responsável

Extasiado pelo triunfo de Miguel Oliveira no Grande Prémio da Indonésia, marcado pela muita chuva, Pit Beirer realçou a capacidade do piloto em rodar sobre um adverso piso molhado, prevendo que o português fosse capaz de tirar proveito.

"O meu pressentimento pelo Miguel estava certo, mas, em condições tão difíceis, não foi o dispositivo 'holeshot' que faz a diferença. É um piloto incrível", elogiou o diretor-geral da KTM, entendendo poder tratar-se de uma especialidade.

"Se o Miguel for tão bom como foi no fim de semana, então será muito forte à chuva. Controla a moto com incrível quantidade de emoção", analisou Pit Beirer.

O responsável assumiu que a KTM esperava um bom resultado no GP da Indonésia. "Estávamos definitivamente confiantes para o [último] fim de semana", frisou Beirer, que celebrou a primeira vitória em 2022, com Miguel Oliveira, no qual tem "extrema confiança", a subir ao pódio pela quarta vez na carreira.

O piloto português, ao terminar o segundo GP da temporada no primeiro lugar, ascendeu à quarta posição da classificação do Mundial de MotoGP, com 25 pontos, menos cinco do que o líder italiano Enea Bastianini (Gresini Racing).

Por fim, o diretor-geral da KTM considerou que a mesma tem "um conjunto espetacular" de pilotos, liderado por Miguel Oliveira e Brad Binder, e que o sucesso depende da sintonia entre os pilotos e o equipamento, numa fase em particular.

"Temos um motor muito bom para o início da corrida e é preciso apenas combinar isso com a eletrónica e o dispositivo 'holeshot'. É como se fosse um relógio a trabalhar em conjunto e, no fim, também é necessário ter um piloto que vai implementar tudo isso", concluiu, em entrevista à "Speedweek".