Diretor da Mercedes sem garantia de que Hamilton vai continuar na Fórmula 1

Declarações de Toto Wolff, diretor da Mercedes, sobre as consequências do Grande Prémio de Abu Dhabi, prova que coroou Max Verstappen campeão do Mundo de Fórmula 1

Toto Wolff, principal diretor da Mercedes, afirmou esta quinta-feira que não pode, decorrida menos de uma semana após o final do Mundial de Fórmula 1, dar garantias de que Lewis Hamilton continuará na Fórmula 1. Em causa, claro, as controvesas últimas voltas do GP de Abu Dhabi, que terminou com Max Verstappen campeão.

Wolff, em declarações reproduzidas pela Sky Sports, disse "esperar muito que Lewis continue a correr", mas também sugeriu que Hamilton "nunca irá superar a dor e a angústia que lhe foi causada no domingo".

"Lewis Hamilton e eu estamos desiludidos", afirmou. "Não estamos desiludidos com o desporto, adoramos o desporto com todos os ossos do nosso corpo e adoramo-lo porque o cronómetro nunca mente. Mas se quebrarmos esse princípio fundamental de justiça desportiva e autenticidade do desporto, e de repente o cronómetro não se torna relevante porque passamos a estar expostos à tomada de decisões aleatórias, é evidente que se começa a questionar todo o trabalho que se tem vindo a fazer, todas as lágrimas, suor e sangue. Vai demorar muito tempo para digerirmos o que aconteceu no domingo. Não creio que alguma vez o venhamos a fazer, isso não é possível".

"Hamilton nunca irá superar a dor e a angústia que lhe foi causada no domingo", acrescentou Wolff. Questionado diretamente se Hamilton, que faz 37 anos em janeiro, estará de volta na próxima época, disse: "Espero sinceramente que Lewis continue a correr porque ele é o maior piloto de todos os tempos". O piloto britânico, recorde-se, assinou um novo contrato com a Mercedes, válido até 2023.

"Nem ele nem nós queremos ganhar um campeonato mundial na sala de audiências", acrescentou o chefe da Mercedes. "Mas, por outro, sentimos que fomos profundamente enganados no domingo e não foi apenas um caso de má escolha; foi uma leitura livre de regras e que deixou Lewis como um alvo fácil", disse ainda.

O diretor da escuderia da marca alemã confirmou que tanto ele como Hamilton não participarão na cerimónia de entrega de prémios da FIA, esta quinta-feira à noite. "Não estarei lá por causa da minha lealdade a Lewis e por causa da minha própria integridade pessoal", concluiu.