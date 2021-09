Diretor da Mercedes responsabiliza halo pela sobrevivência de Hamilton

Momento em que o pneu do carro de Verstappen passa por cima da cabeça de Hamilton

Piloto britânico quase foi abalroado pelo pneu do bólide de Verstappen durante a 26.ª volta do GP italiano de F1

Taxativo e realista. Toto Wolff, diretor-chefe da Mercedes, sublinho que o dispositivo de proteção ('halo') instalado no carro de Lewis Hamilton salvou a vida ao piloto britânico, este domingo, na sequência da colisão com Verstappen, em Itália

"O halo salvou a vida do Lewis [Hamilton] hoje. Teria sido um acidente horrível, que nem quero pensar, se não tivéssemos o halo", disse o chefe da equipa da escuderia alemã, aludindo à importância do aparelho obrigatório nos bólides desde 2018.

O incidente aparatoso, que forçou o abandono de Hamilton e Verstappen do GP italiano de Fórmula 1, foi causado, segundo Wolff, porque o neerlandês "sabia que se o Lewis ficasse à frente naquele momento ganharia a corrida".

Durante a 26.ª volta da prova, na qual o carro de Verstappen ficou parcialmente sobreposto ao Mercedes de Hamilton, Verstappen tentou ultrapassar o rival britânico quando este reentrava em pista vindo das boxes, algo que lhe valeu uma penalização.

O diretor-chefe da Mercedes apelou, também, a que os dois titãs do Campeonato do Mundo de F1 consigam competir sem colocarem em risco as respetivas vidas, recusando que "a única forma de parar o adversário passe por atirá-lo para fora".

"Ambos têm de dar espaço um ao outro, correr de forma intensa, mas evitando acidentes. Tem sido divertido até agora, mas vimos como o Halo salvou a vida do Lewis hoje. Não queremos chegar a um ponto em que teremos de intervir quando alguém se magoar a sério", completou Toto Wolff.