Dilano Van't Hoff, piloto de 18 anos, morre no circuito de Spa

Acidente ocorreu na segunda corrida da Formula Regional Europeia

Dilano Van't Hoff, piloto neerlandês, de apenas 18 anos, morreu no mítico circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, durante este sábado.

"A MP Motorsport está profundamente triste por confirmar que o nosso piloto, Dilano van "t Hoff, morreu na sequência de um acidente durante a segunda corrida da Formula Regional Europeia, em Spa Francorchamps", referiu a MP Motorsport, equipa do jovem piloto dos Países Baixos.

O acidente ocorreu na segunda corrida da Formula Regional Europeia. Depois de se ter despistado, Hoff levou com o carro de Adam Fitzgerald, num embate arrepiante e muito forte.

A Fórmula 1 já lamentou o acidente trágico.