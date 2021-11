Devido a irregularidade na comemoração da vitória, Hamilton recebeu nova penalização

Hamilton, da Mercedes, venceu o Grande Prémio do Brasil, de Fórmula 1. Durante os festejos do triunfo, tirou o cinto de segurança, o que não é permitido pelos regulamentos da FIA.

Entusiasmado com a loucura que reinava nas bancadas repletas de Interlagos, Lewis Hamilton parou para pedir uma bandeira brasileira e tirou o cinto de segurança para a segurar melhor.

Resultado: foi chamado à direção da corrida e multado em cinco mil euros, com mais 20 mil em suspenso até ao final da época. "Pilotos de F1 devem dar o exemplo", explicaram os comissários.

Tudo isto num fim de semana em que já tinha recebido duas penalizações. Lewis Hamilton foi desqualificado e partiu da última posição para a corrida sprint do Grande Prémio do Brasil, devido a irregularidades técnicas no sistema de DRS durante a qualificação de sexta-feira; antes disso, já sabia que ia partir cinco lugares atrás daquele em que se qualificasse na sprint race: em causa esteve a mudança para um novo motor de combustão interna.