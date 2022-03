Mick Schumacher voltou ao circuito e explicou violento acidente em Jeddah

Piloto da Haas, que não vai participar na corrida, por "preservação do carro", despistou-se violentamente na curva 9 do circuito e necessitou de ser transportado para o hospital

Arredado por precaução do GP da Arábia Saudita, após ter um acidente aparatoso no último dia de qualificação (a cerca de 250km/h), Mick Schumacher, transportado para um hospital em Jeddah, explicou que o sucedido foi originado por um derrape.

"Tive um deslize na curva 9 que perturbou a temperatura do pneu e a sua posição. No momento em que toquei no limite da pista perdi o contacto com o solo e foi o suficiente para fazer um pião", afirmou o piloto da Haas, à "Sky Sports".

Schumacher justificou, também, que a ausência na corrida do GP da Arábia Saudita trata-se "de uma questão de preservação do carro". Queremos correr em Melbourne e se acontecesse algo nesta corrida isso poderia não suceder", disse.

O piloto da Haas, filho do lendário Michael Schumacher, considerou que o circuito de Jeddah, com um traçado sinuoso e técnico, deixa a desejar a nível de segurança. "Há coisas que têm de ser revistas e precisamos de discuti-las seriamente", juntou.

Face ao despiste de Schumacher a segunda sessão foi interrompida durante 57 minutos. O monovolume, que ficou bastante danificado, descontrolou-se ao pisar o corretor e embateu violentamente no muro de cimento do circuito.

O piloto alemão, de 23 anos de idade, foi assistido no local pelas equipas médicas da prova de F1 e foi transportado de ambulância, consciente, ao centro médico do circuito árabe, não tendo sofrido ferimentos graves nem sequer lesões.