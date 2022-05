Desespero de Thierry Neuville no Rali de Portugal: "Perdi o meu pneu no troço de ligação"

Passagem pelo Centro na estreia dos novos Rally1 está a ser repleta de incidências. Loeb e Ogier já desistiram.

Thierry Neuville (Hyundai i20), que era segundo da geral após sete especiais do Rali de Portugal perdeu mais de um minuto na única passagem por Mortágua, comprometendo o desempenho na quarta prova do Mundial de ralis (WRC).

O belga teve um problema no eixo de transmissão. "Perdi o pneu no troço de ligação", contou.

No segundo dia do Rali de Portugal, que marca a estreia dos novos híbridos em piso de terra, os pilotos não têm tido vida fácil, registando-se já os abandonos de Sébastien Loeb (Ford Puma), que bateu contra um muro em Lousã 2, e de Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris), que furou duas vezes, a última em Arganil 2. Ott Tanak (Hyundai i20 N) também teve o mesmo azar do francês de Gap, mas mantêm-se na corrida.

A abrir a estrada pela primeira vez, Kalle Rovanpera vai passando incólume. "Foi um dia muito difícil. Não foi nada fácil abrir as especiais. Ainda assim conseguimos sobreviver", disse o finlandês.