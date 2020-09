Depois do título na Fórmula E, Félix da Costa ataca 24 Horas de Le Mans

Português vai para a terceira participação na maior corrida de resistência do mundo

O português António Félix da Costa está em contagem decrescente para as 24 Horas de Le Mans, prova do Mundial de Resistência e que se realiza no fim de semana, contando ainda com o luso Filipe Albuquerque.

Serão 60 carros à partida e o piloto Português disputa a prova na classe LMP2, categoria onde se encontra na luta pelo título, sendo sexto com 89 pontos, a 31 do líder Albuquerque (United Sports).

"É uma das corridas mais importantes do ano, já fiz os últimos dois anos com a BMW, mas agora é possivelmente o ano que vamos com as melhores armas para lutar pela vitória, este ano na categoria LMP2, com a equipa Jota. Somos uma boa tripla, temos tido uma boa época, com vários pódios, uma vitória... Sabemos que as 24 Horas de Le Mans é uma corrida que não depende só da velocidade, mas também da consistência, ter a certeza que não cometemos erros. A preparação foi bem feita, por isso, vamos confiantes para Le Mans", afirmou o piloto que esta temporada se sagrou campeão mundial de Fórmula E.

A totalidade das 24 horas poderá ser acompanhada em direto no Eurosport, com início marcado para as 13h30 de sábado.