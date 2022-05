Depois de vencer o GP do Mónaco de F1, Sergio Pérez renova com a Red Bull

Piloto mexicano prolonga ligação com a escuderia austríaca até 2024.

Sergio Pérez, que no domingo venceu o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1 pela primeira vez, renovou com a Red Bull até 2024, anunciou esta terça-feira a equipa austríaca.

"Para mim, esta tem sido uma semana incrível. Ganhar o GP do Mónaco é um sonho para qualquer piloto. A seguir a isso, o anúncio de que continuarei com a equipa até 2024 deixa-me extremamente feliz. Estou muito orgulhoso de ser membro desta equipa. Sinto-me completamente em casa", começou por dizer aos meios de comunicação da Red Bull.

"Estamos a trabalhar muito bem juntos e a minha relação com o Max [Verstappen], dentro e fora da pista, está definitivamente a ajudar-nos a avançar ainda mais. Construímos uma tremenda dinâmica como equipa e esta temporada está a mostrar isso. Estou entusiasmado por ver onde isso nos pode levar a todos no futuro", concluiu o piloto mexicano.

"O "Checo" tem feito um trabalho fantástico. Ele provou ser, não só um magnífico jogador de equipa, mas à medida que o seu nível de conforto foi aumentando, tornou-se uma verdadeira força a ter em conta", disse Christian Horner, diretor da equipa Red Bull.

O piloto mexicano assinou a renovação de contrato por dois anos no fim de semana passado, ainda antes da vitória no GP do Mónaco.

Sergio Pérez está a cumprir a segunda época ao serviço da Red Bull e foi um elemento importante no título do neerlandês Max Verstappen em 2021.

No Mundial desta temporada, "Checo" Pérez surge na terceira posição, com 110 pontos, com Charles Leclerc (Ferrari) em segundo, com 116, e Verstappen na liderança, com 125.