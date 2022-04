Décima prova do Mundial de Fórmula E, em Vancouver, foi cancelada

Redação com Lusa

Prova em solo canadiano não tem, até ao momento, substituta no calendário da categoria motorizada

O E-Prix de Vancouver, décima prova do Campeonato do Mundo de Fórmula E previsto para ocorrer em 2 de julho​​​​​​, foi cancelado, anunciou, esta segunda-feira, a organização.

"Após uma revisão intensa com a cidade de Vancouver, foi tomada a decisão incrivelmente difícil de adiar a prova canadiana para 2023. A cidade de Vancouver apoia plenamente este adiamento", refere a organização em comunicado.

A E-Prix de Vancouver deveria marcar o regresso dos monolugares elétricos ao Canadá, após uma única edição em 2017 em Montreal. A prova de Vancouver não foi, até ao momento, substituída no calendário.

O francês Jean-Eric Vergne, duas vezes campeão da disciplina em 2018 e 2019, é o atual líder após cinco rondas, com 60 pontos, enquanto o português António Félix da Costa (DS Techeetah), campeão em 2020, segue em 12.º, com 20. A próxima ronda disputa-se no Mónaco, em 30 de abril.