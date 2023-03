De Moto3 ao MotoGP: confira as punições aplicadas a Marc Márquez

Piloto da Honda provocou a queda de Miguel Oliveira no GP Portugal e vai cumprir uma penalização de duas voltas longas no Grande Prémio das Américas.

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) vai ter de cumprir a penalização de duas voltas longas atribuída na sequência do embate com o português Miguel Oliveira (Aprilia) na próxima prova em que participar do Mundial de MotoGP.

O esclarecimento foi divulgado esta terça-feira, na sequência da notícia da ausência do piloto espanhol da segunda prova da temporada, o Grande Prémio da Argentina, devido à fratura do polegar da mão direita contraída na sequência do acidente com o piloto português na corrida principal de MotoGP do GP de Portugal de domingo.

Inicialmente, a comunicação dos comissários desportivos indicava que a penalização deveria ser cumprida no GP da Argentina, a prova que se segue ao GP de Portugal.

Contudo, dada a ausência do piloto espanhol dessa ronda devido à lesão, o painel de comissários da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), composto por Andres Molinos, Freddie Spencer e Tamara Matko, veio esclarecer a sua posição inicial.

A terceira ronda do Mundial de velocidade será o GP das Américas, em Austin, no Texas (EUA), de 14 a 16 de abril.

E quais foram as outras penalizações de Márquez?

- Em 2008, em Phillip Island, na Austrália, Marc Márquez corria na categoria de Moto3 e numa reta do circuito deu uma cotovelada ao italiano Simone Corsi, tentando com que este se afastasse. Sofreu uma penalização e acabou no nono lugar.

- No Grande Prémio da Argentina de MotoGP, em 2018, o espanhol cometeu uma infração após a volta de aquecimento. O motor da moto desligou e o piloto "andou para trás" na grelha de partida. Foi penalizado com um "ride through", teve de passar pelas boxes, e começou em 19.º, a 20 segundos da frente da corrida. Depois, no mesmo Grande Prémio, chocou com Aleix Espargaró e perdeu um lugar e, de seguida, também chocou com Valentino Rossi - foi penalizado com 30 segundos e passou de 5.º para 18.º.

- Corria o ano de 2011 e Márquez pilotava no Moto2. Nos treinos livres, na Austrália, teve um incidente com Ratthapark Wilairot, que ficou lesionado após o embate. Teve, por isso, de partir do último lugar da grelha no domingo, mas conseguiu chegar ao pódio.

- Em Valência, em 2012, também teve de partir no último posto, devido a um choque com Simone Corsi. Acabou por vencer o Grande Prémio de Moto2, no domingo.

- Já no MotoGP, em 2013, Márquez foi penalizado com um ponto a menos na caderneta de licença por chocar com Dani Pedrosa.