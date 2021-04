"De manhã estive bem, mas à tarde senti o braço mais fatigado"

Declarações de Marc Márquez após o primeiro dia de treinos do Grande Prémio de Portugal.

Sensações? Ainda com borboletas na barriga?: "Ontem tinha muitas borboletas, hoje de manhã também. Estava muito nervoso, mas depois quando saí para a pista as borboletas foram embora e voltei a sorrir. Senti-me muito bem em cima da mota. À tarde já comecei a sentir o braço um bocado mais fatigado e eu mais cansado, mas no geral estou muito feliz de como me senti e de como pude conduzir a mota. Ainda não conduzi como gostava, mas é normal depois de nove meses e acho que no fim de semana o ponto chave para mim vai ser a reação muscular do braço, a ver se pode aguentar bem."

Etapa importante da recuperação, tens objetivos para o fim de semana?: "Não. Continuo sem objetivos porque hoje até posso ter um objetivo, mas amanhã acordo com o braço mal e o objetivo será outro, ou seja, tenho de ir dia a dia. Por exemplo, de manhã estive bem, de tarde custou-me mais. Com o pneu novo custa-me mais, com o usado menos. Ainda tenho muitas coisas para perceber de como fazer. Faço, mas ainda não sei como o faço e depois é ir vendo como estou e como me sinto. Quando sair para a corrida logo vejo onde posso chegar."