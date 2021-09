Daniel Ricciardo vence em Monza e Norris completa dobradinha da McLaren.

Daniel Ricciardo e Lando Norris obtiveram a dobradinha no GP de Itália, disputado em Monza, com o australiano a cortar a meta no primeiro lugar. A escuderia britânica não terminava nos dois primeiros lugares desde o GP do Canadá em 2010.

Bottas ficou no terceiro lugar, beneficiando da penalização de cinco segundos dada a Checo Perez, que em pista terminou atrás dos dois McLaren.

Lewis Hamilton e Max Verstappen colidiram e abandonaram a corrida. O holandês da Red Bull continua na liderança do campeonato, com cinco pontos de vantagem sobre o britânico da Mercedes.