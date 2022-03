Daniel Ricciardo testa positivo à covid-19: "Fico a dever-vos cerveja (leite para o Lando)"

Piloto da McLaren poderá correr no GP do Barém, a prova de arranque do novo Campeonato do Mundo de 2022

Más notícias para a McLaren e para Daniel Ricciardo. O piloto australiano testou positivo à covid-19.

Ricciardo está em isolamento e a sentir-se cada vez melhor, mas a sua continuidade nos testes de preparação, que decorrem no Barém, para a nova época está colocada de parte.

Apesar do timing não ser o melhor, Ricciardo poderá ainda correr no GP do Barém, a prova de arranque do novo Campeonato do Mundo de 2022.

Nas redes sociais, Ricciardo reagiu ao diagnóstico que o deixará de fora nos testes preparatórios.

"Melhor esta semana do que na próxima... É uma pena falhar o teste, mas começo a sentir-me melhor. Vou ficar isolado e concentrar-me apenas no próximo fim de semana. Um grande obrigado ao Lando e à McLaren pelo trabalho. Fico a dever-vos cerveja (leite para o Lando)", escreveu.