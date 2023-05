"Miguel Oliveira? É uma chatice perder pilotos em todas as corridas..."

Piloto regressou à competição no Grande Prémio de Espanha de MotoGP

Dani Pedrosa, que regressou à competição no Grande Prémio de Espanha de MotoGP, como wild card da KTM, comentou o momento em que Fabio Quartararo, da Yamaha, abalroou Miguel Oliveira, da RNF Aprilia, que tirou o português da prova e o deixou com "uma pequena fratura no úmero do braço esquerdo", conforme anunciou a equipa esta segunda-feira.

"São corridas muito mais agressivas do que aquilo que me lembrava. Quanto mais se arrisca, pior. Mas... Isto serve para abrir um debate. Em todas as corridas há bandeiras vermelhas, quedas, lesões...", começou por dizer, citado pelo Mundo Deportivo, o espanhol que deixou o MotoGP em 2018.

"Como está o Miguel? É uma chatice que se passe algo e que se percam pilotos em todas as corridas, mas se [os pilotos] não atacam e não conseguem resultados...", concluiu.