Dakar'2023: Kevin Benavides é o novo líder das motas após 10.ª etapa

Kevin Benavides em ação no Dakar

Redação com Lusa

O argentino Kevin Benavides (KTM) ascendeu à liderança da categoria das motas após a disputa da 10.ª etapa da 45.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno, que ligou esta quarta-feira Haradh a Shaybah, na Arábia Saudita.

Kevin Benavides foi o quarto classificado, ficando a um minuto do piloto do Botswana, Ross Branch (Hero), que foi o mais rápido a cumprir os 114 quilómetros cronometrados de hoje, no deserto de Quarto Vazio.

O francês Adrien van Beveren (Honda) foi o segundo, a 21 segundos de Branch, com o sul-africano Michael Docherty (Husqvarna) em terceiro, a 30 segundos, numa etapa que teve um troço de ligação de quase 600 quilómetros.

O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi 17.º, a 08.36 minutos, com Mário Patrão (KTM) em 42.º, a 26.58 minutos.

"O dia correu dentro da normalidade. Houve somente um pequeno percalço mecânico que penso que ainda advém dos problemas causados pela utilização de gasolina adulterada com água, mas creio que está já tudo resolvido para amanhã [quinta-feira]. Tenho descansado muito pouco à custa do tempo extra que a mecânica me tem obrigado a fazer. A etapa foi muito longa, foram muitos quilómetros em cima da mota, a ligação foi enorme e é impossível não acusar cansaço, mas estamos prontos para o dia que se segue", revela o piloto, terceiro classificado da categoria Malle, para pilotos sem assistência exterior.

Na geral, Benavides tem agora 1.29 minutos de vantagem sobre o anterior líder, o norte-americano Skyler Howes (Husqvarna), que, após a revisão das classificações no final da etapa, foi creditado com o 15.º tempo.

O australiano Toby Price (KTM) desceu ao terceiro lugar, depois do 16.º lugar de hoje. Bühler é 25.º e Patrão manteve o 36.º lugar.

Na quinta-feira, disputa-se a 11.ª etapa, com 274 quilómetros, a primeira parte de uma etapa maratona no deserto do Quarto Vazio.