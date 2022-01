Dakar: Petrucci com excesso de velocidade e Rui Gonçalves sobe a terceiro

Português da Sherco obteve o primeiro pódio da corrida depois de a estrela italiana ser penalizada.

Rui Gonçalves subiu ao terceiro lugar na quarta etapa do Rali Dakar, depois de o italiano Danilo Petrucci ter sido penalizado em 10 minutos, por excesso de velocidade.

Foi o primeiro pódio do português da Sherco na corrida. Gonçalves, que no motocrosse foi vice-campeão mundial e alinha pela segunda vez no maior rali-raide do mundo, terminou a etapa a 6m59s da Honda de Joan Barreda, que venceu, a 3m22s da Honda de Pablo Quintanilla e a menos de dois minutos do terceiro, Danilo Petrucci, um piloto da Tech3 KTM vindo do MotoGP.

Mais tarde, a classificação foi alterada por Petrucci ter excedido a velocidade numa zona limitada a 30 km/h e receber uma penalização de 10 minutos, descendo a 15.º.

Na geral, o melhor português é Joaquim Rodrigues (Hero), agora no 19.º posto, sendo António Maio (Yamaha) o 26.º e Rui Gonçalves o 38.º.