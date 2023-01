Dakar: Nasser Al-Attiyah vence competição dos carros pela quinta vez

Piloto da Toyota foi o sétimo mais rápido na 14.ª e última etapa.

O piloto catari Nasser Al-Attiyah (Toyota) venceu, pela quinta vez, a competição dos carros na 45.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, que terminou em Dammam, na Arábia Saudita.

O piloto da Toyota foi o sétimo mais rápido na 14.ª e última etapa, entre Al Hofuf e Dammam, com 136 quilómetros cronometrados, terminando a 05.41 minutos do vencedor do dia, o francês Guerlain Chicherit (BRX), com o sueco Mattias Ëkstrom (Audi) em segundo, a 01.36 minutos, e o sul-africano Henk Lategan (Toyota), em terceiro, a 01.44.

Com estes resultados, Nasser Al-Attiyah conquistou a prova pela quinta vez, depois de já ter vencido em 2011, 2015, 2019 e 2022, ao terminar com 1:18.49 horas de vantagem sobre o francês Sébastien Loeb (BRX), que foi segundo, e 1:36.31 sobre o brasileiro Lucas Moraes (Toyota), que foi terceiro.