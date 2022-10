Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Kalle Rovanpera sagrou-se campeão do mundo de ralis um dia depois de completar 22 anos, sendo o mais novo da história e o oitavo do seu país

Quando na edição de 2019 do Rali de Portugal ganhou a classe WRC2, Kalle Rovanpera tinha 18 anos e revelava uma impressionante gestão dos nervos, trazida de experiências muito precoces. Acabou por sagrar-se campeão mundial dessa segunda liga do Mundial e a Finlândia enchia-se de expetativa, ao cabo de longos raros anos sem o melhor do mundo.