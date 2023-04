Craig Breen, "um colega, amigo e apaixonado por corridas e por Portugal"

Pilotos portugueses reagem à morte de Craig Breen. Ricardo Teodósio fala "com tristeza" sobre o colega de equipa da Hyundai

Craig Breen, piloto de ralis, morreu, aos 33, vítima e um acidente durante os testes da Hyundai para o Rali da Croácia. Pilotos portugueses já expressaram os seus sentimentos neste momento de perda.

Em declarações à Rádio Renascença, Ricardo Teodósio, Armindo Araújo e José Pedro Fontes, alguns dos principais pilotos nacionais de ralis, lembram o "colega e amigo" irlandês, um "apaixonado por corridas e por Portugal".

Ricardo Teodósio, campeão nacional de Ralis em 2019 e 2021, fala "com tristeza": "Todos temos hora marcada, infelizmente hoje era o dia dele. Nunca estamos à espera da morte de alguém, ainda para mais de alguém tão jovem e com tanto para dar ao desporto motorizado. É com tristeza que falamos do falecimento de um colega e amigo."

"Lembro-me de lhe dizer que precisava de uma ajudinha para ser mais rápido e ele responder que não, a rir-se, eu é que tinha de o ajudar a ele. São palavras que vão ficar gravadas para o resto da vida porque, infelizmente, ele não vai poder dizer mais nada", continuou Teodósio.

Craig Breen, uma das figuras de proa do campeonato nacional de ralis desde o início de 2023, era piloto da Hyundai, como Ricardo Teodósio. "Deu mais notoriedade ao rali", junta. "Era bom para todos nós, era bom para o público. Infelizmente aconteceu isto, agora vamos ter de continuar", finaliza.