Craig Breen a O JOGO: "Até é fácil dizer 'sou campeão' em português"

Irlandês é sexto no WRC e inicia esta sexta-feira uma aventura inédita, ao tentar ser o primeiro estrangeiro campeão nacional, no carro da Hyundai Portugal. E explicou a O JOGO o que o motiva. Craig Breen um dos pilotos mais cotados do Mundial de Ralis, mas este ano só terá um programa de cinco ou seis provas. O resto do tempo será em Portugal.

Craig Breen é irlandês, tem 33 anos e já fez 76 provas do Mundial de Ralis, no qual conta nove pódios. O último foi um segundo lugar na Suécia, em fevereiro - é sexto no WRC -, e estreia-se hoje no Campeonato de Portugal de Ralis pela equipa nacional da Hyundai. Vai trocar o protótipo híbrido i20 Rally1 por outro i20 do segundo escalão (Rally2) e será o primeiro piloto do WRC a lutar pelo título português.

Como surgiu a hipótese de fazer o campeonato em Portugal?

-Trabalho com a Sports&You há muitos anos, talvez há dez, o José Pedro Fontes é meu amigo e ele falou-me deste projeto com a Hyundai Portugal. Perguntou-me se estava interessado, vim conversar e foi fácil aceitar. Tão simples quanto isso.