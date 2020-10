Costa anuncia MotoGP sem público: "Inaceitável o que aconteceu na F1"

Primeiro-ministro lamentou o sucedido em Portimão e anunciou que o Grande Prémio de Portugal em MotoGP não terá público nas bancadas.

O Governo terminou com as dúvidas sobre a abertura das portas ao público no Grande Prémio de MotoGP, que está agendado para o fim de semana de 21 e 22 de novembro, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

"Quando se diz 'fiquem em casa', a mensagem é claríssima, o problema é quando temos a consciência que não podemos dizer mais às pessoas 'fiquem em casa' porque sabemos o preço social, económico do que essa mensagem significa. Por isso, dizemos hoje 'fiquem em casa' tanto quanto possível e quando saírem vão em segurança", vincou este sábado António Costa.

"Como vimos, ao contrário do que aconteceu noutras atividades, o que aconteceu no Grande Prémio de Fórmula 1 é absolutamente inaceitável e já foi comunicado ao promotor que o MotoGP não terá público", disse ainda, a propósito da desorganização verificada no Grande Prémio de Fórmula 1, no qual não foram cumpridas as normas de distanciamento social.