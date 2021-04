Corrida no Estoril do Mundial de Superbikes agendada entre 28 e 30 de maio

Prova tinha sido adiada em março.

A corrida no Estoril do Mundial de Superbikes de 2021 vai ser disputada entre 28 e 30 de maio, depois de ter sido adiada em março, anunciou esta sexta-feira a organização do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade.

O circuito do concelho de Cascais deveria receber a primeira prova do Mundial, entre 7 e 9 de maio, mas o seu adiamento levou à inclusão da prova de Navarra, em Espanha, em agosto, ficando Aragão com o arranque do campeonato, entre 21 e 23 de maio.

"A Federação Internacional de Motociclismo e a Dorna têm o prazer de anunciar que o circuito do Estoril vai acolher as Superbikes na segunda ronda da época de 2021, de 28 a 30 de maio, que, pela quinta vez na história, vão arrancar com etapas seguidas, com o Estoril uma semana depois de Aragão", lê-se no comunicado.

O campeonato do mundo, para motas derivadas de modelos de série, e que tem duas corridas por cada fim de semana de prova, tem previstas 13 provas para 2021, entre maio, com as corridas de Aragão e Estoril, e novembro, na Indonésia.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, que também vai receber o Mundial de MotoGP, no domingo, vai acolher a 10.ª etapa das Superbikes, a última no continente europeu, de 1 a 3 de outubro.

Ainda por agendar permanece a prova no circuito australiano de Phillip Island, face às restrições no combate à pandemia de covid-19.