Paixão, sacrifício financeiro e disciplina movem novos talentos do motociclismo.

Amor ao motociclismo, esforços financeiros crescentes e uma severa harmonia entre metas desportivas e académicas testam a crença inabalável de novos talentos nacionais em replicar a trajetória ascendente do ídolo Miguel Oliveira.

"Tive sempre o foco muito definido. Claro que houve alturas em que, devido à falta de apoios, pensei que talvez pudesse não voltar a correr mais, mas temos arranjado aquilo que precisamos. Espero que assim continue, porque correr de borla só existe no topo e para lá chegar é preciso muito apoio financeiro", partilhou à agência Lusa Tomás Alonso.

Aos 18 anos, o campeão nacional de velocidade na classe Supersport 300 teve "grandes dificuldades" em manter patrocinadores e arranjar novos parceiros para poder defender o título conquistado em 2020 e evoluir no campeonato espanhol júnior de Superbikes.

"A nível físico, treino todos os dias e só descanso ao domingo. A nível de mota, treino muito pouco, muito menos do que é necessário, pois só consigo apoios para garantir a época. Quando se trata do início ou do meio da época é muito difícil treinar, porque desgasta-se pneus ou a mota e há coisas que é preciso repor e não dá", enquadrou.

Tomás Alonso começou a nova época no fim de semana, com um 20.º lugar e um abandono pela Kawasaki Rame Moto nas duas mangas no circuito espanhol de Jerez de la Frontera, enquanto procura acabar o ensino secundário com um curso de Informática.

"Quando estava no Mundial de Superbikes [2018 e 2019], era um pouco difícil conciliar, mas, como agora estou apenas pelos campeonatos português e espanhol, é mais fácil gerir. Claro que nunca podemos descartar a escola, até por ser árduo chegar ao topo nas motas, mas tento sempre pensar positivo e acreditar que tudo vai dar certo", admitiu.

Ligado ao motociclismo desde 2013, o piloto natural de Loures deseja um lugar na elite dos modelos derivados da produção em série, em vez do MotoGP, no qual compete Miguel Oliveira (KTM), com quem "aprendeu a ser humilde e recebeu dicas em pista".

"Quando comecei, não havia escolas nem profissionais a nível de ensino. Agora, com os feitos do Miguel e dos pilotos que andam no campeonato nacional, ouve-se falar muito mais do motociclismo. Vê-se mais alguns apoios, muitas escolas a abrir e diversas equipas a apostar nos pilotos mais novos. Isto tem evoluído cada vez mais", notou.

Tomás Alonso foi campeão da Oliveira Cup em 2016 e saiu da Miguel Oliveira Fan Club Racing Team no ano seguinte, reforçando a presença em eventos internacionais e sendo o primeiro português a ingressar na classe Supersport 300 do Mundial de Superbikes.

"Isso dá-me muito, porque é cá fora que estão os melhores do mundo e podemos evoluir. Sobretudo na Espanha, onde saem os pilotos para o Mundial. Acho que sou uma pessoa muito humilde e quero continuar assim. Quanto aos defeitos, falta-me muito andar em grupo com vários pilotos e conseguir travar mais tarde para ultrapassá-los", apontou.

Depois de temporadas a tempo inteiro com a Yamaha Samurai e Kawasaki GP Project Team, Tomás Alonso recebeu um "wildcard" para participar no verão passado nas duas etapas em Portimão, experiência que espera estender esta época ao circuito do Estoril.

Nesse Mundial Supersport 300 irá debutar no final de maio e a título permanente Miguel Santiago, de 17 anos, ao serviço da Yamaha MS Racing, impulsionado pelo currículo do pai, Jorge Duarte, ex-campeão nacional na categoria em 125cc.

"Quando ando em pista, simplesmente sinto-me feliz pela adrenalina. É uma sensação incrível. Não devemos largar os nossos sonhos tão facilmente e, enquanto houver possibilidades, não desistirei, embora todos passem por essas fases. Há que ter uma mentalidade vencedora e não estar armados em coitadinhos", contou à agência Lusa.

Com uma aparição esporádica na última ronda da edição de 2020 no Estoril, o mafrense ficou marcado pelo único ano na Miguel Oliveira Fan Club Racing Team, num passo viabilizado pela amizade de longa data do seu progenitor com Paulo e Miguel Oliveira.

"Por vezes, fazia voltas mais lentas só para poder andar atrás de nós e, no final, explicar-nos os erros cometidos. O meu objetivo é seguir as pegadas do Miguel e chegar ao MotoGP. O facto de estar a ter esta importância e rendimento nesse patamar é bastante bom, porque há alguns anos não havia cultura de motociclismo em Portugal", lembrou.

Miguel Santiago leva um percurso de cinco anos em cima das motas, distinguido pelo terceiro lugar no campeonato nacional em 2019 e quase sempre sustentado por Jorge Duarte, incapaz de liquidar sozinho "cerca de 120 mil euros" pela entrada no Mundial.

"Ultimamente conseguimos alguns patrocinadores, apesar de não ser o suficiente. Ano após ano, este desporto vai sendo cada vez mais caro. Quando vamos para provas internacionais vemos que a maioria dos pilotos são italianos, franceses ou espanhóis, ou seja, dos países onde existe mais apoio e muitos começam desde pequenos", referiu.

Este estudante do 10.º ano no curso de Economia arranja tempo para estudar nos intervalos das corridas, mas admite "estar um pouco mais focado nas motas", ao ponto de ter três treinos semanais, dois na pista e um de motocrosse, e exercícios físicos diários.

"No ano passado comecei a ser seguido por uma nutricionista e passei a ter extremo cuidado na alimentação, tendo melhorado imenso na recuperação após os treinos. Quedas? Só no primeiro ano foram mais de 50. Sou bastante agressivo quando faço ultrapassagens, mas muitas vezes passo o limite e caio bastante", finalizou.