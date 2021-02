"Correr ainda me entusiasma, mas nunca fui fã do resto..."

Kimi Raikkonen está prestes a celebrar 20 anos desde a estreia na Fórmula 1, antecipando a terceira época com a Alfa Romeo, que mostrou esta segunda-feira o seu novo C41

Depois de McLaren e AphaTauri, esta segunda-feira foi a vez da Alfa Romeo mostrar a sua versão para o Mundial de Fórmula 1 de 2021.

O C41 foi apresentado em Varsóvia, na Polónia, país do principal patrocinador (PKN Orlen) da escuderia com sede na Suíça.

Pelo terceiro ano consecutivo, a marca mantém os pilotos Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, em busca de melhorar o oitavo lugar alcançado em 2020 no Mundial de construtores.

No caso do primeiro, o finlandês está prestes a celebrar 20 anos da estreia no Grande Circo, que aconteceu a 4 de março de 2001, na Austrália, ao serviço da Sauber, antecessora da Alfa Romeo.

"O tempo passa depressa. Já foi há algum tempo, mas como estive alguns anos fora da F1 pelo meio, parece que não passaram 20 anos", afirmou o "Iceman", campeão do mundo em 2007, na primeira passagem pela Ferrari - representou também a Mercedes e a Lotus -, e recordista de Grandes Prémios (329).

"Claro que correr ainda me entusiasma. Nunca fui muito fã do resto... Mas ainda gosto do desafio de tentar melhorar as coisas e crescer", disse Raikkonen, ao seu estilo, considerando que 2021 "é desconhecido". "Ainda não testámos e há a mudança das regras", explicou.

Já Giovinazzi falou em "dar mais um passo" relação à primeira e segunda épocas na F1. "É a minha meta enquanto piloto esta temporada, procurar melhorar alguns pontos que me estavam a fazer lutar mais no ano passado", acrescentou.

Depois do C41 da Alfa Romeo, segue-se esta terça-feira a nova versão do RB16 da Red Bull, com Max Verstappen e Sérgio Perez.