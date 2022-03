Cores da Ucrânia, uma pomba e versos da música "Imagine": o novo capacete de Vettel

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Sebastian Vettel, piloto germânico, demonstrou, mais uma vez, o desejo pelo fim da guerra entre russos e ucranianos

A invasão militar da Rússia à Ucrânia tem originado uma série de discursos, atos e iniciativas à escala mundial, da sociedade civil à política, passando pela desportiva, feitas com o intuito de pedir o fim da luta armada iniciada em fevereiro.

Um dos mais recentes gestos em oposição ao conflito, e de apoio declarado à Ucrânia, é o de Sebastian Vettel. O piloto de Fórmula 1, um dos mais críticos da agressão russa, apresentou-se nos testes de pré-temporada com um capacete pró-paz.

O objeto de proteção da cabeça tem uma lista com as cores (azul e amarelo) da da Ucrânia, uma inscrição "No War [Guerra Não]", o desenho de uma pomba, símbolo da paz, e a letra da música "Imagine", da autoria de John Lennon, que apela à imaginação de um mundo, sem fronteiras, em que todos os povos vivem em harmonia.

Na sessão de testes da pré-época de F1, decorrida no Bahrain, recorde-se, vários pilotos juntaram-se, através de uma iniciativa da 'Grand Prix Drivers Association", liderada por Vettel, para expressar o pedido do término da guerra na Ucrânia.