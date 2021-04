Conheça os cinco pilotos que Miguel Oliveira quer levar até ao Mundial

Miguel Oliveira criou uma equipa para apoiar cinco jovens e o seu pai acredita que entre eles poderá descobrir um sucessor

Francisco "Kiko" Pires, Afonso Almeida e Guilherme Gomes, de 14 anos, e o espanhol Fernando "Fer" Bujosa e outro Afonso Almeida, estes de 11 anos, são os pilotos do Fan Club Racing Team, uma equipa criada por Miguel Oliveira para descobrir o seu sucessor.

"Não dou apenas o nome. Temos valores e forma de olhar para a competição que tentamos incutir nos pilotos e nos pais. Seria um sucesso levar um ao Mundial, mas um trabalho bem feito já é ajudar nas suas carreiras", disse o piloto de MotoGP da KTM, num encontro por Zoom em que O JOGO participou, revelando que a equipa "nasceu de um sonho, o de pensarmos que podíamos preencher esta vertente num motociclismo nacional pobre".

Repartidos por Moto4 e Supersport 300, os cinco jovens vão correr em Portugal e Espanha.

"Este projeto do Fan Club tem algum tempo, desde que surgiu a Oliveira Cup. Já passaram cinco anos, lançamos pilotos da Oliveira Cup e elegemos estes pela sua performance e dedicação. Há uma série de patrocinadores e direcionamos o dinheiro para diversas categorias. Mas isto não seria possível sem um esforço de todos os pais", explicou Paulo Oliveira, pai de Miguel, que pretende aproveitar a aprendizagem do longo percurso com o agora piloto de MotoGP.

"A ideia é colocar pilotos no campeonato do mundo. Queremos encontrar o próximo Miguel Oliveira e esperamos ter uma surpresa já no próximo ano", completou.

Entre os jovens, que têm orientações de Oliveira em pista e treinam com o seu preparador físico, a ideia é comum: ter a estrela como mentor "é muito fixe" e ser piloto de MotoGP uma meta que se tornou mais simples com o apoio de uma estrutura profissional, já com 14 pessoas. "Com eles tenho visto cenas que são um copy-past do que já passei", riu-se Miguel Oliveira.

A época dos jovens arranca este fim de semana, com a primeira prova do campeonato espanhol de velocidade, em Jerez de La Frontera, na qual alinham Afonso Almeida e Fernando Bujosa. Conheça melhor os cinco pilotos.

Afonso Almeida #10

Campeão nacional Moto4 em 2020 e oriundo da Charneca da Caparica, Afonso Almeida tem 11 anos e volta a enfrentar o feroz pelotão do campeonato espanhol. Em 2020 descobriu uma nova realidade na categoria dos mais pequenos do competitivo campeonato espanhol (ESBK) e ao mesmo tempo venceu o campeonato nacional. Os primeiros pontos conseguidos em Espanha, no final da temporada, confirmaram o seu potencial ganhador.

O que ele diz: "Comecei na Oliveira Cup e disse ao meu pai que gostava muito. A primeira prova, no Bombarral, foi uma desgraça, mas depois comecei a fazer pódios. Quando passei de Portugal para Espanha senti uma diferença grande, sempre a ser tocado, mas fui-me habituando. Este ano quero ser campeão de Espanha".

Fernando Bujosa #69

Nascido em terra de campeões, a Palma de Maiorca de Jorge Lorenzo e Joan Mir, Fernando Bujosa é um dos estreantes da equipa. O jovem maiorquino, de 11 anos, estará nas pistas do ESBK em equipa com Afonso Almeida e no pelotão das Moto4. Com provas dadas na Cuña de Campeones o pequeno piloto quer discutir um título nacional, depois do sucesso nas "copas" de iniciação.

O que ele diz: "Tenho 11 anos e ando de Moto4. Já fiz Moto5 e minimota. O meu piloto favorito é Oliveira, luta sempre e é um grande piloto. Para mim bom estar na equipa, não tinha nenhuma. Espero estar sempre em pódios".

Afonso Almeida #95

Natural de Cascais, o segundo Afonso Almeida da equipa arrancou para as corridas com a MiniGP da Oliveira Cup. Em 2019 venceu a sua primeira corrida na competição promovida por Miguel Oliveira e em 2020 fez a sua estreia no campeonato nacional com uma Supersport 300. Em ano de aprendizagem mostrou não só evolução como também uma natural aptidão para a condução em piso molhado, liderando uma corrida nessas condições.

O que ele diz: "Tenho 14 anos e entrei em 2017 na Oliveira Cup. Tem sido um desafio estar nesta equipa e o meu sonho é chegar a MotoGP. Estar neste equipa com o Miguel vai ajudar a conseguir esse objetivo. Sou como ele, mas ele não tinha esta possibilidade, a de ter um português a ajudar. É um excelente piloto, mas também pessoa. É uma inspiração, por ser primeiro a entrar no MotoGP. O objetivo deste ano é ser campeão nacional".

Guilherme Gomes #38

Guilherme Gomes, de 14 anos, tem um caminho semelhante ao de Afonso Almeida. Da MiniGP na Oliveira Cup passou para o Nacional Supersport 300 e enfrenta em 2021 o seu segundo ano na categoria, querendo dar continuidade ao trabalho feito em 2020. A sua experiência será uma mais valia, dado o maior conhecimento dos dois circuitos das provas do campeonato nacional.

O que ele diz: "Sou de Mafra e vou correr no nacional de Supersport 300. Quando era pequeno via as corridas do Miguel e fascinou-me sempre. A primeira vez com ele foi espetacular, porque nunca tinha pensado conhecê-lo. Ele diz-nos como melhorar e é um excelente piloto".

Francisco Pires #73

Estreante em 2020 nas Moto 4, Francisco Pires passou pela Oliveira Cup tanto nas Ohvale como em Mini-GP e antes disso esteve no troféu de iniciação promovido pela Federação de Motociclismo de Velocidade. Em 2020 teve uma época de aprendizagem face a uma realidade totalmente nova e agora quer lutar pelas vitórias no campeonato nacional.

O que ele diz: "Tenho 14 anos e iniciei-me em 2018. Desde pequeno que via corridas no Estoril e Portimão e tive sempre a paixão. O meu pai sempre teve motos. É uma honra estar neste projeto. As motos são o meu futuro e a equipa pode lançar-me. Estudo os outros pilotos durante treinos e corridas, para saber como os posso ultrapassar. Aqui ajudaram-me a estar menos nervoso"

Calendários

CNV

11 Abril - Testes Oficiais (Estoril)

1 e 2 de Maio - Estoril I

26 e 27 de Junho - Estoril II

24 e 25 de Julho - Portimão I

14 e 15 de Agosto - Portimão II

11 e 12 de Setembro - Estoril III

30 e 31 de Outubro - Estoril IV

ESBK

10 e 11 de Abril - Jerez de La Frontera

15 e 16 de Maio - Navarra

19 e 20 de Junho - Aragón

17 e 18 de Julho -Barcelona/Catalunha

28 e 29 de Agosto - A definir

23 e 24 de Novembro - Valência

30 e 31 de Outubro - Jerez de La Frontera