Conheça o programa da 55.ª edição do Rali de Portugal

Redação com Lusa

Programa da 55.ª edição do Rali de Portugal, quarta prova do campeonato do mundo, que vai ser disputado entre 19 e 22 de maio.

Quinta-feira, 19 de maio:

09:01 Shakedown (Paredes) 4,60 km

20:40 SS1 Coimbra (3,06 km)

Sexta-feira, 20 de maio:

08:08 SS2 Lousã (12,35 km)

09:08 SS3 Góis 1 (19,51 km)

10:08 SS4 Arganil (18,82 km)

12:31 SS5 Lousã 2 (12,35 km)

13:31 SS6 Góis 2 (19,51 km)

14:38 SS7 Arganil 2 (18,82 km)

16:05 SS8 Mortágua (18,16 km)

19:03 SS9 Lousada - SSS (3,36 km)

Sábado, 21 de maio:

07:38 SS10 Vieira do Minho 1 (17,63 km)

08:38 SS11 Cabeceiras de Basto 1 (22,37 km)

09:54 SS12 Amarante 1 (37,92 km)

14:38 SS13 Vieira do Minho 1 (17,63 km)

15:38 SS14 Cabeceiras de Basto 2 (22,37 km)

16:54 SS15 Amarante 2 (37,92 km)

19:03 SS16 Porto - Foz (SSS) (3,30 km)

Domingo, 22 de maio:

07:08 SS17 Felgueiras 1 (9,18 km)

07:57 SS18 Montim (8,75 km)

08:38 SS19 Fafe 1 (11,18 km)

10:08 SS20 Felgueiras 2 (9,18 km)

10:57 SS21 Montim 2 (8,75 km)

12:18 SS22 Fafe 2 - Power Stage (11,18 km)

14:20 Cerimónia do Pódio - Matosinhos