Confirmado: Miguel Oliveira corre no GP de Itália

O Grande Prémio de Itália realiza-se entre 9 e 11 de junho e é a sexta prova deste Mundial

A RNF Aprilia anunciou esta quinta-feira que Miguel Oliveira foi dado como apto para poder alinhar no GP de Itália, prova que decorre este fim de semana no circuito de Mugello. Está assim confirmado o regresso do piloto português ao Mundial de MotoGP depois de ter falhado as provas devido a lesão.

Recorde-se que já esta semana Miguel Oliveira dera indicações de que estaria de volta, apesar de ainda ter dúvidas sobre como vai "aguentar fisicamente numa pista difícil como" a de Mugello.

"Estou muito entusiasmado por ir a Mugello. O maior ponto de interrogação neste momento é perceber como vou conseguir aguentar fisicamente numa pista difícil como esta em cima de uma moto. Nos últimos dias senti-me melhor e espero que isso seja o suficiente para chegar e ser competitivo. É esse o principal objetivo. Sei que ainda preciso de mais experiência com a moto e de mais corridas, mas nesta altura a prioridade é regressar forte e a 100 por cento. Vou a Mugello com isso em mente e espero que possamos fazer um bom fim de semana. Estou entusiasmado por voltar a ver a equipa", apontou em declarações aos canais oficiais da CryptoDATA RNF MotoGP Team.

O Grande Prémio de Itália realiza-se entre 9 e 11 de junho e é a sexta prova deste Mundial.