Confirmação oficial: Miguel Oliveira está bem, mas vai ao centro médico

Piloto português sofreu queda a duas voltas do fim do GP do Algarve.

Ao que parece, não passou de um susto a queda de Miguel Oliveira a duas voltas do fim do do Grande Prémio do Algarve de MotoGP este domingo. De acordo com a direção da prova, o piloto português foi levado ao centro médico, mas se encontra em bom estado de saúde, sem maiores preocupações.

Miguel Oliveira envolveu-se em um acidente com o espanhol Iker Lecuona, que acabou por provocar a subida da bandeira vermelha e o consequentemente o fim da corrida.

O português chegou a ser retirado da corrida de maca, mas logo ficou de pé e minimizou a preocupação de todos no Algarve. A prova deste domingo foi vencida pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), seguido por Joan Mir e Alex Márquez, que completaram o pódio.