Confirmação médica: Miguel Oliveira apto para correr no GP das Américas

Anúncio foi feito esta quinta-feira

Miguel Oliveira está de regresso ao Mundial de MotoGP, tendo sido dado como apto pela equipa médica do campeonato a alinhar no GP das Américas, que decorre este fim de semana no Circuito das Américas, nos Estados Unidos.

O piloto da RNF Aprilia, que falhou a passaagem do Mundial pela Argentina, passou o seu teste médico no Circuito das Américas, esta quinta-feira, pelo que competirá na terceira prova do calendário de 2023.

Recorde-se que Miguel Oliveira um tendão na perna direita após a violenta colisão com Marc Marquez na fase inicial do GP Portugal, evento de abertura da atual época de MotoGP.