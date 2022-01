Confira as datas de lançamento dos novos monolugares de Fórmula 1

A Alpha Tauri anunciou esta quarta-feira a data de apresentação do monolugar para 2022

A Alpha Tauri juntou-se esta quarta-feira ao lote de equipas com data marcada para revelar o aspeto do monolugar para a temporada de 2022. A escuderia que voltará a contar com Pierre Gasly e Yuki Tsunoda mostrará o carro a 14 de fevereiro.

A Aston Martin será a primeira equipa a revelar o novo carro, o que sucederá a 10 de fevereiro. No dia seguinte será a vez da McLaren, tendo a Ferrari anunciado que fará o mesmo a 17, um dia antes da Mercedes.

Hoje ficou igualmente a saber-se as datas dos testes de pré-temporada, que decorrerão em Barcelona de 23 a 25 de fevereiro e no Barém nos dias 10, 11 e 12 de março.