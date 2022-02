Com 11 anos, Rodrigo Seabra é a grande jovem promessa lusa

Aos 11 anos, jovem portuense dá passos seguros no karting a nível internacional, tendo um projeto desportivo para chegar aos fórmulas em 2025. Aposta é tão forte que já viveu em Inglaterra. Abriu a época com um top 20 do campeonato americano de karting (SKUSA), na categoria júnior X30, na qual tem adversários quatro anos mais velhos.

Com 11 anos feitos em dezembro e apaixonado por desportos radicais, Rodrigo Seabra é um dos mais promissores pilotos portugueses no karting internacional. Depois de, em 2021, ter sido sexto no Campeonato Europeu IAME Series, ser selecionado para as finais mundiais IAME (18.º lugar) e registar um oitavo posto na corrida SuperNationals, que encerra o campeonato americano de karting (SKUSA), o portuense aumentou a aposta este ano, ao dar o salto para a categoria acima, a júnior. É o mais novo dos inscritos, chegando a ter adversários quatro anos mais velhos.

"Queria passar para uma categoria diferente, com mais velocidade. Achei que ia gostar muito mais. É incrível a experiência, o estilo de condução é diferente, tudo é diferente", conta a O JOGO o jovem apoiado pela Remax, que iniciou a época com um top 20 no emblemático circuito de Homestead, em Miami, para o SKUSA Winter Tour, e já na referida categoria, júnior X30. "Essa corrida teve partes boas e outras não tão boas, mas foi interessante, numa pista nova, com muito "grip". Correu bem", recorda, na antecâmara do regresso àquele traçado, que dia 11 irá percorrer de forma inversa.

Aluno do 6.º ano no Colégio Luso Internacional do Porto - com boas notas -, Seabra habituou-se muito novo a viajar pelo mundo, tendo um grande suporte familiar e ensino online. Até já viveu em Inglaterra durante três meses, para treinar com a equipa de Oliver Rowland, piloto de Fórmula E.

A sua paixão pela velocidade surgiu aos cinco anos. "Quando era pequeno, quis experimentar um kart. Depois comecei a habituar-me e a gostar muito. As corridas começaram aos sete anos", relata Rodrigo, que, com um programa desportivo traçado a quatro anos, vai fazer provas na Europa, em OK júnior, tendo o Campeonato Europeu FIA Karting à cabeça. É ali que competem todas as equipas de fábrica, que se faz a passagem para os fórmulas e são recrutados pilotos para os programas de jovens das principais escuderias da F1.

As referências de Seabra: João Barbosa como mentor, Max Verstappen como ídolo

"O meu ídolo é Max Verstappen. Não sei se conhece, ganhou na última volta", explica inocentemente Rodrigo Seabra, recordando o título mundial do neerlandês da Red Bull na Fórmula 1. O jovem também gosta de Lewis Hamilton (Mercedes), Sergio Pérez (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari), mas tem João Barbosa como mentor. Em 2021, a estreia no campeonato americano de karting (SKUSA), logo nos SuperNationals, deu-se através do convite de um dos portugueses mais conhecidos da resistência e que já venceu por três vezes as 24 Horas de Daytona. "O João Barbosa abriu-me muitas portas nos EUA, para outras equipas e para conseguir cada vez melhores apoios. Esteve lá comigo e é uma ajuda muito importante", diz Rodrigo, oitavo na corrida final (SuperSunday), em Las Vegas, entre 78 pilotos. No futuro, tendo em vista aos fórmulas, conta com a ajuda de um piloto de rampas, Pedro Salvador, com quem treinará em Portugal, de modo a estar bem preparado para a próxima fase.