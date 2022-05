Classificações dos Mundiais de pilotos e construtores após o Rali de Portugal

Redação com Lusa

Confira as classificações dos Mundiais de pilotos e de construtores, após a 55.ª edição do Rali de Portugal, quarta das 13 provas do campeonato.

Pilotos:

1. Kalle Rovanperä, Fin (Toyota Yaris), 106

2. Thierry Neuville, Bel (Hyundai i20), 60

3. Takamoto Katsuta, Jpn (Toyota Yaris), 38

4. Ott Tanak, Est (Hyundai i20), 37

5. Elfyn Evans, GB (Toyota Yaris), 36

6. Craig Breen, Irl (Ford Puma), 34

7. Sébastien Loeb, Fra (Ford Puma), 27

8. Gus Greensmith, GB (Ford Puma), 20

9. Sébastien Ogier, Fra (Toyota Yaris), 19

10. Dani Sordo, Esp (Hyundai i20), 19

Construtores:

1. Toyota, 175

2. Hyundai, 116

3. M-Sport (Ford), 94

4. Toyota NG, 42