"Circuito fantástico, espero que Portimão continue no Mundial nos próximos anos"

Redação com Lusa

Michelle Pirro terminou segundo dia de testes de MotoGP em Portimão na frente. Valentino Rossi deixa grandes elogios à pista.

O italiano Michelle Pirro, piloto de testes da Ducati, foi esta quinta-feira o mais rápido no segundo de dois dias de testes de MotoGP que se disputaram no Circuito Internacional do Algarve, em Portimão.

Pirro rodou na sua melhor volta em 1.40,435 minutos, ficando a cerca de três décimos de segundo do recorde do circuito algarvio, fixado esta quarta-feira pelo espanhol Aleix Espargaró (Aprilia).

Esta quinta-feira, já não estiveram em pista os pilotos titulares das equipas do Mundial de MotoGP, como o português Miguel Oliveira, mas apenas os pilotos de testes.

Pela KTM, esteve presente o espanhol Dani Pedrosa, enquanto o também espanhol Jorge Lorenzo rodou com uma Yamaha de 2019.

Presentes estiveram, ainda, o alemão Stefan Bradl (Honda), o francês Sylvain Guintoli (Suzuki) e o italiano Lorenzo Salvadori (Aprilia).

Por sua vez, os pilotos titulares viajaram já para a França, onde o italiano Valentino Rossi (Yamaha) voltou a elogiar o traçado português. Na conferência de antevisão do Grande Prémio de França, que se realiza este fim de semana, Rossi disse que a infraestrutura portuguesa é "um circuito fantástico", que lhe agradou "mais do que o esperado". "É um dos melhores circuitos para andar de mota. Espero que Portimão continue no Mundial nos próximos anos", frisou o antigo campeão mundial.

O AIA recebe a última prova da temporada, a 22 de novembro.