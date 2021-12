Chefe de equipa da Redbull deverá renovar por cinco anos

Horner, antigo piloto britânico, ingressou na escuderia há 16 anos e sucesso e desenvolvimento obtidos originam um voto de confiança de um conselheiro

Um dos rostos por detrás do sucesso de Redbull no Campeonato do Mundo de 2021 de Fórmula 1, Christian Horner, chefe de equipa da escuderia austríaca desde 2005, deverá renovar o respetivo contrato por mais cinco anos (até 2026).

"Estamos a trabalhar num novo contrato que o ligará à Red Bull até 2026", disse Helmut Marko, referindo-se ao ex-piloto britânico, numa entrevista concedida ao canal "Servus TV", na qual participou o atual campeão do Mundo Max Verstappen.

Conselheiro da administração da Redbull, Marko considera que renovar com Horner, a longo prazo, beneficiará a estabilização da escuderia, em contexto particular. "Vamos buscar estabilidade nas posições-chave da equipa para o ano de transição em que o novo motor e as novas regras do chassis entrarão em vigor", referiu Marko.

Na próxima época, cada equipa da Fórmula 1 terá duas oportunidades para fazer mudanças nos monolugares, haverá restrições em termos aerodinâmicos junto às rodas traseiras e os tetos orçamentais foram até reduzidos para 2022.

Marko, por fim, elogiou o desenvolvimento do responsável britânico ao longo dos últimos 16 anos. "Tinha zero experiência na Fórmula 1 [em 2005], mas eu conhecia-o da Fórmula 3000 e sabia como era ambicioso e o que tinha para oferecer. Evoluiu para um chefe de equipa muito carismático", completou o conselheiro da Redbull.