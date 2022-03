No final da classificativa, considerou a especial "muito boa e divertida" e mostrou-se "muito satisfeito" por ter sido o melhor entre os portugueses.

O checo Erik Cais é o primeiro líder do Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Cabreira e Boticas, prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) 2022, ao vencer a superespecial de hoje à noite.

O piloto do Ford Fiesta Rally 2 percorreu os 1,43 km da Fafe Street Stage, em 1.25,5 minutos, e no final mostrou-se "satisfeito por completar a especial sem problemas" não escondendo que é um tipo de classificativas que não gosta, mas que "são importantes para os espetadores", disse.

O terceiro mais rápido, e o melhor português, foi Miguel Correia (Skoda Fabia Rall2 EVO), que terminou a 0,6 segundo do vencedor e que assim lidera entre os pilotos do CPR.

No final da classificativa, considerou a especial "muito boa e divertida" e mostrou-se "muito satisfeito" por ter sido o melhor entre os portugueses.

Primeira das oitos provas do campeonato de 2022, o rali é também pontuável para o FIA ERC (European Rally Championship), e conta entre os participantes com o espanhol Efren Llarena (Skoda Fabia Rally 2 EVO), vice-campeão em 2021, e que na superespecial perdeu 10,3 segundo para o vencedor, mostrando-se "desencantado" e que "o carro estava com problemas, mas não sei quais" disse o espanhol.

Nas contas do CPR, Armindo Araújo (Skoda fabia Rally 2 EVO) foi o segundo melhor português, sexto na geral, a 1,3 segundos do vencedor, enquanto o campeão em título, Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally 2), não foi além do 17.º lugar, a 4,1 segundos do piloto checo.

Na qualificação durante a manhã, que definia a escolha dos pilotos para a ordem de partida no dia de sábado, o mais rápido foi o estónio Georg Linnamae (Volkswagen Polo GTi R5), que optou por ser o quinto a partir, cabendo a Nil Solans (Volkswagen Polo GTi R5) ser o primeiro na estrada, seguido de Armindo Araújo, terceiro mais rápido na qualificação e que escolheu ser o segundo a partir.

O rali regressa à estrada pelas 9:00, para a secção da manhã, com passagem pelas classificativas de Boticas (15,05 km), Cabeceiras de Basto (10,84), Vieira do Minho (16,93) e Luilhas (11,86), que vão repetir na secção da tarde, antes da chegada a Fafe, onde terminará a prova pontuável para o CPR, enquanto os pilotos inscritos no ERC, terão ainda mais um dia de competição, no domingo.