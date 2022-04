Charles Leclerc vence GP da Austrália de F1 e reforça liderança do Mundial

Redação com Lusa

Verstappen não terminou a prova, Hamilton foi quarto classificado.

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) venceu este domingo o Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1 e reforçou a liderança do Campeonato do Mundo.

Leclerc concluiu as 58 voltas ao traçado citadino de Melbourne com 20,524 segundos de vantagem sobre o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) e 25,593 sobre o britânico George Russell (Mercedes), numa prova em que o campeão Max Verstappen (Red Bull) desistiu devido a problemas mecânicos no seu monolugar.

Esta foi a segunda vitória da temporada para Leclerc em três corridas disputadas, o que lhe garante 71 pontos no campeonato, pois hoje somou um ponto extra por ter feito a volta mais rápida da corrida.

Classificação:

1.º Charles Leclerc

2.º Sergio Pérez

3.º George Russell

4.º Lewis Hamilton

5.º Lando Norris

6.º Daniel Ricciardo

7.º Esteban Ocon

8.º Valtteri Bottas

9.º Pierre Gasly

10.º Alexander Albon

11.º Zhou Guanyu

12.º Lance Stroll

13.º Mick Schumacher

14.º Kevin Magnussen

15.º Yuki Tsunoda

16.º Nicholas Latifi

17.º Fernando Alonso