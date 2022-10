Charles Leclerc: "Foi uma surpresa ver o Verstappen campeão"

Max Verstappen sagrou-se bicampeão mundial de Fórmula 1 no Japão.

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu este domingo um atribulado Grande Prémio do Japão de Fórmula 1 e conquistou o segundo título mundial consecutivo da carreira, apesar de só se terem cumprido 28 das 53 voltas previstas.

Verstappen cortou a meta com o tempo de 3:01.44,004 horas, deixando o segundo classificado, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), na segunda posição, a 26,763 segundos, e o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) em terceiro, a 27,066. No entanto, Leclerc acabaria penalizado em cinco segundos, por ter cortado caminho na penúltima curva, quando lutava pela segunda posição com Pérez. Com a penalização, o monegasco baixou à terceira posição, a 31,763 segundos de Verstappen, o suficiente para o neerlandês poder festejar a conquista do segundo campeonato.

"Estava a lutar com os pneus. Parabéns para o Max [Verstappen] pelo seu segundo título. É frustrante, o ritmo não esteve lá. Pensei que não haveria pontos completos, afinal houve. Por isso, foi uma surpresa ver o Max campeão. A degradação dos pneus foi enorme. Mesmo que o tivesse passado, não teria ganho. Na última curva bloqueei e fui em frente. Foi um erro", afirmou Leclerc, no final da corrida.