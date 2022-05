Charles Leclerc foi o mais rápido na estreia do GP de Miami

O GP de Miami é a quinta prova da temporada de 2022 do Mundial de Fórmula 1

Líder do Mundial de Pilotos, Charles Leclerc foi esta sexta-feira o mais rápido na primeira sessão de treinos livres do GP de Miami, quinta prova do Mundial de Fórmula 1.

O piloto da Ferrari anotou a melhor marca com uma volta à pista em 1m31,098s, sendo mais rápido do que George Russell (Mercedes) em apenas 0,071s. Max Verstappen (Red Bull) foi o terceiro mais veloz na estreia do campeonato nesta pista.

