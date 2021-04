Carros elétricos vão mudar a forma de viver e já iluminam estádios

Antonio Melica, diretor geral da Nissan Portugal, falou a O JOGO sobre futuro da mobilidade e a aplicação dos construtores para conseguirem a neutralidade carbónica

Na próxima segunda-feira vai realizar-se o Fórum Nissan da Mobilidade Inteligente, transmitido por via digital e abordando o futuro da condução e as novas energias do mundo automóvel. Para saber mais sobre o tema, O JOGO conversou com Antonio Melica, diretor geral da Nissan Portugal desde 2017, que fez revelações sobre o e-Power (tecnologia em que um motor a combustão alimenta um elétrico, substituindo os carregamentos), os postos de recarga e desmistificou o problema das baterias em fim de vida, pois têm outras utilizações, como... iluminar a Amsterdam Arena, estádio do Ajax.

Que levou as marcas automóveis a uma aposta tão séria nos elétricos? São raras as áreas económicas em que as grandes empresas dão prioridade às questões ambientais...

A Nissan tem como missão "Inovar para Melhorar a Vida das Pessoas", por isso colocamos um grande foco na contribuição que damos à sociedade através da inovação, de que são exemplos paradigmáticos a comercialização do nosso primeiro automóvel elétrico há 64 anos, em 1947, o Nissan Tama, a criação do segmento das pickup, que herdou o nome da Nissan PickUp e, mais recentemente, a revolução que o Qashqai e o Leaf geraram na indústria automóvel, ao fundarem o segmento crossover e iniciarem a massificação da mobilidade elétrica.

Mas não inovamos apenas em produto, fazemo-lo também em tecnologias, como as recentemente apresentadas e-Power e e-4ORCE e nas linhas de produção, agraciadas com inúmeros prémios por todo o mundo pelas suas conquistas na gestão de recursos e melhorias de eficiência energética.

O nosso guião para um futuro melhor e inovador chama-se Mobilidade Inteligente Nissan, um conceito que nos guia no desenvolvimento de produtos e tecnologias que contribuam para uma condução mais inteligente, com uma gestão de energia inteligente e que permita uma integração inteligente na sociedade e infraestruturas. Porque para nós a mobilidade sustentável vai mais além dos próprios produtos, é um ecossistema elétrico que está já a mudar a forma como conduzimos e mudará ainda mais a forma como vivemos.

Por isso somos pioneiros e líderes na mobilidade elétrica e na conceção de todo esse ecossistema que integra o veículo elétrico com a sociedade, para potenciar a eficiência energética, contribuir para uma economia circular e a descarbonização do planeta, criando uma vida melhor para as pessoas.

Como têm encarado as gasolineiras a aposta dos construtores na eletrificação?

As mais altas instituições, tanto a nível nacional como supranacional, estão também a incentivar a eletrificação como um dos principais eixos de ação para atingirem a neutralidade carbónica até 2050. Nesse contexto, as principais gasolineiras estão a desempenhar um papel essencial. Sendo especialistas na distribuição de energia "líquida", estão a transformar-se em fornecedoras de energia elétrica.

Para a Nissan, têm representado um parceiro essencial na criação do ecossistema elétrico que referi, desempenhando um papel decisivo no desenvolvimento das infraestruturas e serviços de carregamento dos nossos Leaf e e-NV200 e contribuindo com soluções de carregamento que permitem aos nossos clientes beneficiarem dos preços mais atrativos do mercado.

Em 2030 os elétricos já poderão dominar o mercado? E quando serão a maioria nas estradas?

Os automóveis eletrificados irão seguramente representar uma importantíssima parte das vendas de automóveis novos em 2030. Na Nissan temos como objetivo que representem metade das nossas vendas na Europa e todas as gamas de modelos novos que lançarmos nos principais mercados mundiais serão eletrificadas a partir desse ano.

Quanto a serem a maioria nas estradas, é uma questão que depende também das políticas públicas, que se espera que atuem não só como incentivo ao abate dos veículos mais poluentes que estão em circulação, como também no incentivo à compra de automóveis elétricos e eletrificados.

O preço dos elétricos será um dia igual ao dos automóveis a gasolina ou diesel? A acontecer, será quando?

Se considerarmos as tecnologias a bordo dos nossos automóveis elétricos, posso dizer-lhe que já são equivalentes, se não mais competitivos. Se se comparar um Nissan Leaf com um Qashqai, que são automóveis do mesmo segmento, com preços idênticos, encontramos mais tecnologia presente no Nissan Leaf.

Mas estamos a trabalhar para os tornar ainda mais competitivos e a tecnologia de motorização e-Power, desenvolvida pelos nossos engenheiros, vai ser um passo decisivo nesse caminho, ao permitir circular com todas as vantagens de uma motorização elétrica, mas sem as limitações na autonomia.

Até onde crescerá a autonomia das baterias?

O Nissan Leaf inicial tinha 160 km de autonomia, agora tem uma autonomia de 385 km na versão e+. O novo Nissan Ariya - que é o epítome de todo o nosso conhecimento tecnológico nos crossover e nos automóveis elétricos - terá 500 km. A expectativa é que estas autonomias continuem a crescer a par de cada vez maiores níveis de segurança e de eficiência na gestão da energia, que tornarão os automóveis elétricos a alternativa mais representativa no mercado automóvel.

A equipa de Fórmula E tem representado que avanços para a Nissan?

O nosso objetivo é projetar e construir automóveis elétricos que transformam a forma como as pessoas se conectam e se movem, inspirando-nos a todos a trabalhar para uma sociedade sustentável. Para a Nissan, a Fórmula E ajuda a trazer para primeiro plano o entusiasmo, a energia e a criatividade, permitindo-nos entregar esta visão de futuro a um público cada vez mais vasto, jovem e diversificado.

Nas duas primeiras temporadas de Fórmula E, a Nissan concentrou os objetivos técnicos naquilo que designamos por "Fase 1 - da estrada para a pista", aproveitando a experiência e aprendizagem que acumulámos ao longo de uma década de comercialização do Leaf para desenvolver o desempenho do automóvel de competição da Nissan e.dams. No ano de estreia, a Nissan e.dams foi a melhor equipa nas qualificações e na segunda temporada foi segunda por equipas no campeonato.

É nos carros de competição que têm aumentado a autonomia e potência das baterias? Até que ponto são superiores aos do mercado?

Para a atual época, e já a olhar para a Gen3 a partir da nona temporada, a Nissan e.dams iniciou a "Fase 2 - da pista para a estrada", com a transferência de tecnologia de um campeonato muito evoluído para os seus produtos do dia-a-dia. Acreditamos que os conhecimentos que estamos a adquirir na competição vão ser essenciais para encorajar a adoção dos nossos automóveis elétricos pelo consumidor, nomeadamente graças a autonomias mais extensas. Os atuais Leaf e Ariya de competição, que estão a ser usados nesta sexta edição da Fórmula E, debitam 250 kW [335 cv], acelerando dos 0 aos 100 em 2,8 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 280km/h.

"Temos ajudado a instalar postos de carregamento rápido em Portugal"

Quem tem um carro elétrico precisa de estar atento à autonomia da bateria. Antonio Melica falou-nos sobre os carregamentos.

Portugal tem postos de recarga suficientes?

A Nissan tem investido significativamente ao longo destes anos para reforçar a rede de carregamento rápido nacional, sendo a única marca que o tem feito de forma consistente e universal, instalando, com os nossos parceiros, postos que beneficiam não apenas os nossos clientes, mas todos os condutores de VE, independentemente da marca, porque acreditamos que a expansão da mobilidade elétrica é essencial para um futuro mais sustentável para todos. Recentemente, inaugurámos, com a Galp, mais 20 postos de carregamento rápido instalados ao longo de todo o território continental.

Tem noção de onde fazem os clientes mais carregamentos: em casa, empresas ou postos públicos?

Depende do tipo de cliente e das suas necessidades em cada momento. Enquanto os clientes particulares carregam tendencialmente em casa e na rede de carga semirrápida existente em estruturas comerciais ou públicas, já os clientes empresariais têm como primeira opção a carga no local de trabalho; mas também em casa e, claro, nas redes públicas com incidência especial na rede de carga rápida.

"O JOGO provou ser possível fazer a Volta a Portugal em elétrico"

É difícil convencer estrelas do desporto a utilizar carros elétricos? E será útil tê-los em desportos como o ciclismo?

As vantagens - de conforto e conveniência, bem como ambientais - dos automóveis elétricos extravasam as fronteiras dos extratos sociais ou classes profissionais. Enquanto patrocinadores oficiais da Liga dos Campeões da UEFA, vemos muitas estrelas do futebol internacional a optarem por se deslocar em automóveis totalmente elétricos, ou eletrificados.

O ciclismo não é exceção e será seguramente um desporto onde veremos os automóveis elétricos a surgir regularmente. Há cerca de um ano e meio fizemos uma experiência com O JOGO, que realizou toda a reportagem da Volta a Portugal em bicicleta utilizando um Nissan Leaf com bateria de 62kWh. Essa iniciativa demonstrou que já é possível acompanhar este tipo de provas com um automóvel totalmente elétrico, embora com algumas limitações... que seguramente não existirão com o novo Nissan Ariya!

"Baterias em fim de vida já alimentam o Amsterdam Arena"

Há quem pense que as baterias em fim de vida útil serão o futuro problema ambiental. Tem razão?

Nenhuma. Aliás, há mais procura por baterias usadas do que as que estão disponíveis para revenda. As baterias em fim de vida útil para um VE não são baterias inúteis. São menos eficientes para o propósito de alimentar um automóvel, mas servem para muitas outras finalidades. A mais conhecida talvez seja o armazenamento estático de energia, e a Nissan desenvolveu parcerias paradigmáticas, como é o caso do Amsterdam Arena, que é atualmente totalmente autónomo em energia graças aos seus painéis solares na cobertura que produzem energia armazenada em baterias de segunda vida dos Nissan Leaf e e-NV200.

Os carros a hidrogénio serão no futuro outra alternativa?

A Nissan está a desenvolver a tecnologia desde 2012, tendo mesmo uma variante interessante, que utiliza bio etanol em vez de hidrogénio. Apesar de continuarmos a investigar e desenvolver tecnologias de hidrogénio, estamos convictos de que esta alternativa de motorização se aplicará especialmente em transporte marítimo, veículos pesados e frotas. Para a Nissan, os automóveis elétricos a bateria respondem melhor às necessidades dos clientes particulares. E para quem não tem acesso a pontos de carga da rede elétrica ou necessita de percorrer grandes distâncias em curtos espaços de tempo, a recém-apresentada motorização Nissan e-Power será seguramente uma solução muito atraente em custos, mantendo todo o prazer da condução elétrica, sem preocupações com autonomia.