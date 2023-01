Carlos Sainz, nos carros, e Joan Barreda, nas motas, abandonam o Dakar'2023

Espanhóis Sainz e Barreda abandonam após acidentes.

Os pilotos espanhóis Carlos Sainz (Audi), nos carros, e Joan Barreda (Honda), nas motas, abandonaram, esta terça-feira, a 45.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, na sequência de dois acidentes sofridos na nona etapa da prova.

Sainz, que era o 100.º classificado das quatro rodas, a 29:16.59 horas do líder, o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), capotou o seu Audi híbrido na transposição de uma duna ao quilómetro seis da etapa que liga Riade a Haradh, com 358 quilómetros cronometrados.

O piloto espanhol capotou a baixa velocidade mas os danos no seu Audi Q E-Tron são consideráveis, tendo ficado, também, com dores no lado direito do corpo.

Por precaução, o piloto espanhol, que já tinha sofrido um acidente no decurso da sexta etapa, foi agora transportado ao hospital pelo helicóptero da organização.

Também o motociclista espanhol Joan Barreda foi helitransportado ao hospital com queixas de dores nas costas na sequência de uma queda sofrida ao quilómetro 16 da especial de hoje.

Barreda, que já corria com um dedo do pé partido desde a segunda etapa, era o oitavo da classificação das motas, a 07.21 minutos do líder, o norte-americano Skyler Howes (Husqvarna).