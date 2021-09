Carlos Sainz: "Não ficaria feliz se me tornasse num novo Barrichello"

Espanhol quer ser campeão do Mundo com a Ferrari

Sendo um dos pilotos com mais GP´s disputados na F1, Rubens Barrichello foi uma importante ajuda para Michael Schumacher se tornar num pentacampeão mundial pela Ferrari, entre 2000 e 2004. Carlos Sainz, atual membro da equipa italiana, não quer, contudo, repetir a carreira do brasileiro.

"Se eu ficaria feliz se me tornasse num novo Barrichello? Não, claramente que não. Eu quero ser campeão do Mundo com a Ferrari. É para isso que me esforço todos os dias, mas só o tempo dirá se vou conseguir conquistar isso ou não", afirmou, em entrevista ao jornal AS.

Sainz reafirmou ainda que não está arrependido de ter trocado a McLaren pela Ferrari, depois da equipa britânica ter conseguido vencer o GP de Monza, a casa dos italianos.

"Ninguém me fez essa pergunta quando estive perto de vencer no Mónaco. Não, não sinto falta da McLaren, estou muito feliz com a Ferrari e estou a viver o melhor ano da minha carreira. Gosto da F1, gosto da minha equipa, estou a realizar um sonho e só o tempo dirá se errei. É um projeto a longo prazo, e não para ganhar em Monza", explicou.