Canal belga suspende jornalista que chamou "autista" a um piloto de F1

Forma de falar de Lance Stroll, da Aston Martin, terá levado ao comentário infeliz de Lionel Froissart

O Canal belga RTBF decidiu suspender o jornalista e comentador Lionel Froissart, por comentários controversos durante o Grande Prémio de Fórmula 1 da Áustria. Froissart, que foi próximo de Ayrton Senna e tem reputação no meio, chamou a Lance Stroll de "autista". E Insistiu: "É verdade, honestamente".

A RTBF reagiu de imediato, até porque o áudio do canal é transmitido na F1TV para o idioma francês. "A RTBF condena veementemente as declarações do domingo, 10 de julho, pelo seu comentador Lionel Froissart durante o Grande Prêmio da Áustria. Associar o autismo à forma de falar de um piloto foi errado e completamente inconsistente com os nossos valores. Uma investigação interna será conduzida para ouvir todos os envolvidos. O objetivo é entender em detalhes o que pode ter levado a esse incidente. Aguardando os resultados, a RTBF não trabalhará mais com o comentador em questão até novo aviso", comunicou o canal belga.