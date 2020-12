Campeonato de Portugal de Ralis concluído sem a última prova

Rallye Casinos do Algarve não se vai realizar.

O Campeonato de Portugal de Ralis está concluído, depois da última prova do calendário ter sido cancelada devido à pandemia. A informação foi tornada pública esta sexta-feira.

"Infelizmente, devido ao parecer não favorável por parte das Autoridades de Saúde, alegando o Estado de Emergência causado pela pandemia do novo coronavírus, o Clube Automóvel do Algarve vê-se forçado a cancelar a última prova do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rallye Casinos do Algarve previsto para os dias 17, 18 e 19 de dezembro", surge escrito.



"Esta decisão alheia ao Clube e Federação obriga a que se dê por concluído o Campeonato Portugal de Ralis contando para as classificações finais, e de acordo com o Art. 8 do Regulamento Desportivo do CPR, os cinco melhores resultados das seis competições escolhidas", acrescenta o documento.