Campeonato de Portugal de Ralis arranca sexta-feira com estreia internacional

A participação a tempo inteiro do mundialista Craig Breen (Hyundai i20) é uma das novidades na edição deste ano do Campeonato de Portugal de Ralis, que arranca na sexta-feira, com o Rali Serras de Fafe.

Breen foi contratado pela marca coreana para desafiar a hegemonia de Armindo Araújo (Skoda Fábia), heptacampeão e atual detentor do título nacional.

O irlandês, que faz um programa parcial com a Hyundai no Campeonato do Mundo, chega para o lugar de Bruno Magalhães, que não conseguiu reunir apoios para continuar a tempo inteiro no campeonato.

Com o outro i20 estará o algarvio Ricardo Teodósio, campeão em 2021 e o único a conseguir bater Araújo desde o seu regresso à modalidade, em 2018.

"Vimos de uma temporada onde assumidamente as coisas não correram como o esperado. No defeso, em equipa, avaliámos o que correu menos bem, juntámos mais informações, testámos e preparámos esta temporada de forma metódica, para que possamos estar mais preparados para os desafios que vamos ter pela frente", garante Ricardo Teodósio.

Este ano, Armindo Araújo vai dividir-se por duas modalidades, pois aos ralis vai juntar a participação, a tempo inteiro, no nacional de todo-o-terreno.

"Tal como aconteceu em todas as temporadas, entramos para o Campeonato de Portugal de Ralis com o intuito de lutar pelas vitórias em todas as provas e chegar ao título absoluto. É para isso que trabalhamos e no que estaremos focados", garante Armindo Araújo, que mantém a aposta no Skoda Fabia.

José Pedro Fontes (Citroën C3) mantém-se fiel à marca francesa e é um nome a ter em conta na luta pelas vitórias, sobretudo nos ralis em asfalto.

Já o bracarense Miguel Correia (Skoda Fábia) estreou-se a vencer em 2022, pelo que este ano surge com mais responsabilidade e confiança.

O madeirense Bernardo Sousa (Citroën C3), campeão em 2010, está de regresso ao campeonato, depois da suspensão de que foi alvo após um controlo antidoping positivo.

De volta está também o Rali Casinos do Algarve, após um ano de ausência do campeonato, trocando com o Rali dos Açores.

O Rali Serras de Fafe é também pontuável para o Campeonato Europeu, contando com 86 inscritos, incluindo cerca de 30 pilotos do CPR.

"É um ótimo início de Campeonato de Portugal e que reflete o bom momento dos ralis, porque normalmente no arranque da época não há tantos inscritos, sendo de destacar a presença de pilotos jovens", frisa o presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim.

O líder federativo diz que a lista de inscritos deixa "antever um início de época competitivo e espetacular".

A prova minhota arranca com uma super-especial na sexta-feira à noite.

Calendário:

10-12 março: Rali Serras de Fafe (terra)

29 março-1 de abril: Rali Casinos do Algarve (terra)

28-29 abril: Rali Terras D"Aboboreira (terra)

11-14 maio: Rali de Portugal (terra)

9-10 junho: Rali de Castelo Branco (asfalto)

3-5 agosto: Rali da Madeira (asfalto)

15-16 setembro: Rali da Água (asfalto)

13-14 outubro: Rali Vidreiro (asfalto)