Prova de abertura do campeonato conta com 30 equipas, uma delas romena.

O Campeonato de Portugal de Novas Energias arranca no fim de semana, com o Oeiras Eco Rally, que vai já na sexta edição.

Esta será a primeira das sete provas previstas neste campeonato que premeia a regularidade e os baixos consumos.

O público poderá seguir a prova em variados troços, ao longo do percurso, que principia no sábado, às 18h00, com a partida no Lagoas Park, em Oeiras, local onde estará instalada a base de toda a organização do rali.

A competição passará por vários concelhos na área da Grande Lisboa, para terminar com a entrega de prémios e a consagração dos vencedores na cerimónia do pódio, nas instalações da Fábrica da Pólvora, em Oeiras (Barcarena), às 13:00 de segunda-feira.

O público poderá assistir na Marginal de Oeiras, a partir das 10h30 de segunda-feira, ao "Oeiras Street Stage" e seguir de perto os carros em competição.

Esta sexta edição do Oeiras Eco Rally vai contar com a atribuição de novos troféus, pois, além dos prémios para os três primeiros classificados (tanto no setor feminino, como no masculino) e os vencedores da PRIO Street Stage, este ano haverá também o Byrd Trophy, para a melhor equipa em Regularidade, e o Enliten Trophy (Bridgestone), para a dupla melhor classificada na competição em "Energy Performance".

Depois de Oeiras, o campeonato segue para Vila Nova de Gaia, antes dos Açores, em junho.

Em julho é a vez de Proença-a-Nova receber a competição, que segue, depois, para a Madeira e Lisboa, antes de terminar em Reguengos (Alentejo), em 19 de novembro.