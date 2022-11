Camiões da Ferrari bloqueados no protesto de apoiantes de Bolsonaro

Camiões da escuderia Ferrari, que procuravam chegar a São Paulo, para o Grande Prémio do Brasil - agendado para decorrer de 11 a 13 de novembro - foram bloqueados em Campinas

Camionistas que apoiam o ainda Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e que desejam uma intervenção no país após a derrota do líder na extrema-direita nas eleições presidenciais mantêm bloqueios em 227 pontos de rodovias, segundo a imprensa do Brasil. A informação consta de um balanço esta terça-feira pela Polícia Rodoviária Federal,

Alguns camiões da escuderia Ferrari, com destino a São Paulo, palco do Grande Prémio do Brasil - agendado para decorrer de 11 a 13 de novembro - estiveram bloqueados à saída do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, um dos mais importantes centros de carga aérea na América do Sul. E, revela a imprensa brasileira, só "graças a uma rápida intervenção da Polícia Militar é que chegaram a Interlagos", onde fica o circuito que receberá o GP do Brasil.

O ministro da Justiça, Anderson Torres, informou na rede social Twitter que já foram eliminados 192 pontos de bloqueio e que a polícia está a trabalhar "ininterruptamente no desbloqueio das estradas".

Desde o último domingo (30), apoiantes de Bolsonaro passaram a impedir o fluxo em vias por todo o país como forma de protesto contra o resultado das eleições presidenciais vencidas pelo Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.