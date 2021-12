Câmara de Montalegre "honrada" por receber o Mundial de ralicrosse em 2022

A 16 e 17 de setembro, Montalegre recebe o World RX e Euro RX, num programa de corridas extremamente preenchido

O presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Orlando Alves, mostrou-se hoje "especialmente satisfeito" e "honrado" por o seu município acolher uma jornada dupla do Mundial de ralicrosse de 2022.

"Estamos especialmente satisfeitos e honrados por estar no calendário do Mundial de ralicrosse de 2022. Montalegre está, mais uma vez, nas épocas chave do ralicrosse, desta feita com a estreia revolucionária dos ultra rápidos RX1 elétricos", comentou o autarca transmontano, depois de conhecido o calendário da modalidade, que prevê a realização de uma jornada dupla, a 17 e 18 de setembro do próximo ano, correspondentes às sétima e oitava provas do campeonato.

O calendário provisório do Campeonato do Mundo de ralicrosse de 2022 já é conhecido após a reunião do Conselho Mundial de MotorSport da FIA (WMSC), com destaque para o retorno de algumas pistas clássicas.

A época de 2022 do World RX - a primeira da nova era elétrica do campeonato - contém 12 rondas em sete eventos, cada uma num país diferente. A ação começa no circuito sueco Höljes, no início de julho, antes de seguir para Nürburgring, na Alemanha, no final do mês.

Após esses dois eventos de jornada simples, os cinco restantes assumem a forma de jornada dupla. O início começa com um retorno a Hell, na Noruega, em meados de agosto. O circuito de Biķernieki, em Riga, na Letónia, recebe o Mundial no início de setembro.

Além da jornada dupla do Mundial (cada um dos dias do fim de semana é uma prova completa, com qualificações, meias-finais e final) recebe, também, o EuroRX1, onde continuam a militar os SuperCars a gasolina e se prevê que os antigos carros do Mundial a combustão vão ser acolhidos.

Recebe, também, o EuroRX3, onde competem os Super1600, com muitos pilotos portugueses na grelha.

Duas semanas volvidas, no início de outubro, a caravana ruma ao autódromo belga de Spa-Francorchamps.

A época está programada para terminar no Killarney International Raceway, na Cidade do Cabo, na África do Sul, em novembro, ainda com data por definir por força das restrições vigentes, devido à pandemia de covid-19.

O Campeonato FIA RX2 junta-se ao World RX em cinco eventos, na sua segunda temporada de competição, com rondas na Suécia, Alemanha, Noruega, Letónia e Bélgica.

O formato das provas sofre alterações, com as qualificações a deixarem de se chamar Q1, Q2, Q3 para se chamarem Manga 1, Manga 2 e Manga 3. Estão previstas apenas três mangas, contra as quatro qualificações que existiam.

A ordem de partida para a Manga 1 será decidida numa chamada "superpole", uma volta individual cronometrada.

Nos eventos do World RX duplos (com duas provas no mesmo fim de semana) existem apenas duas mangas.

A seguir às mangas, tem lugar uma "progression race", com a ordem de partida em função dos resultados das mangas, que funcionará como uma pré-meia final, avançando os 10 melhores para as meias-finais.

As meias-finais e as finais passam a ter também cinco carros na grelha, com o mais rápido a ter a possibilidade de escolher o lugar onde parte.

Alterações de fundo nas voltas que passam a ser cinco em todas as corridas, as grelhas serão todas de cinco carros em linha e na "joker lap", que deixa de poder ser utilizada na primeira volta se esta fizer parte da primeira curva, o que é o caso de Montalegre.

"Este ano teremos um programa espetacular, com jornada dupla do Mundial e com a estreia dos SuperCars elétricos, mas também mantendo a tradição, com o Europeu RX1, com os SuperCars a gasolina, muito amados pelos nossos fãs, e ainda os extremamente populares Super1600 no EuroRX3. Um fim de semana imperdível para os amantes do automobilismo e um regresso dos dias de corridas superpreenchidos a que estávamos habituados na era pré-covid. Dois dias a não perder para todos os aficionados do automobilismo", comentou Orlando Alves.