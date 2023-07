Brad Pitt já corre no GP de Silverstone... mas para produzir um filme

Prova do calendário oficial, no domingo, será aproveitada na rodagem de um filme de Hollywood produzido por Lewis Hamilton. Os treinos arrancaram na sexta-feira e a competição será um verdadeiro filme: cenas com o ator norte-americano, que será piloto, estão a ser rodadas nos intervalos para aproveitar ao máximo o ambiente.

Já quase nos 60 anos (tem 59), Brad Pitt está aí para as curvas e vai protagonizar um filme de Hollywood ambientado ao mundo da Fórmula 1 que tem, entre os produtores, o campeão Lewis Hamilton. Considerando a idade de Pitt, pouco habitual num circuito que este ano tem o espanhol Fernando Alonso (42 anos) como mais velho, o argumento está escrito à volta de um antigo piloto (Pitt, pois claro, batizado de Sonny Hayes no ecrã) que regressa à competição após 30 anos de afastamento. Não se sabe muito mais da história, mas, a menos que Hollywood tenha mudado, é provável que ganhe tudo e suba ao pódio, mesmo que tenha, como é costume, umas aflições pelo meio. Ou seja, nem de propósito, uns "pit stops" acidentados antes da glória. Adiante, para evitar spoilers.

Interessa agora para o caso que, por via destas filmagens, o Grande Prémio de Silverstone, que se disputa amanhã, mas cujos treinos já começaram ontem, sofreu alterações na preparação. Às dez equipas oficiais do campeonato de F1 juntou-se uma 11.ª, a ficcional APX, de Brad Pitt, que até tem garagem montada em Silverstone. O ator norte-americano, e também o britânico Damson Idris (31 anos), que será outro dos pilotos a fingir, estão a filmar nos intervalos dos treinos e vão fazê-lo também no dia da competição para aproveitar ao máximo o ambiente real como cenário. Os dois vão usar carros de Fórmula 2 que, em filme, vão parecer bólides de F1. Enfim, milagres.

Segundo conta o "The Guardian", Pitt teve aulas de condução em França, usando um carro de Fórmula 4, basicamente uma bicicleta com duas rodinhas de suporte para aprender o básico, e com dicas de Lewis Hamilton para emprestar credibilidade nos movimentos de corpo, por exemplo. O ambiente das bancadas será também aproveitado na montagem final.